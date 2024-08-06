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11:29, 6 августа 2024Россия

В России назвали три возможные причины атаки ВСУ на Курскую область

Политолог Марков: удар ВСУ по Курской области может предварять атаку на Белгород

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Удар диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области может предварять атаку на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

По предположению эксперта, таким образом командование ВСУ может стремиться «растащить резервы армии России» и отвлечь российские войска от защиты Белгорода. Кроме того, по мнению Маркова, атака ДРГ на Курскую область может быть связана с желанием Украины «закошмарить» жителей России, чтобы они призвали остановить спецоперацию.

Также, по мнению Маркова, атака может быть связана с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить переговорные позиции Киева. «Нападения на российские регионы осуществляются в рамках общей политики осмысленного государственного терроризма (...). Зеленский готовится к мирным переговорам (...). Зеленский планирует главный удар на Белгород», — назвал три возможные причины атаки политолог.

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При этом Марков отметил, что российские войска сегодня же уничтожат большую часть пытавшихся прорваться на территорию Курской области бойцов ВСУ.

Утром во вторник, 6 августа, ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Суджанскому району Курской области, в результате которого пострадали по меньшей пять человек. После обстрела на территорию района попыталась зайти ДРГ, однако, как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, российские пограничники не допустили прорыва ВСУ. Известно, что численность ДРГ составляла около 100 человек. Они были вооружены американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой C4.

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