Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС

Захарова: ВСУ начали подготовку к атаке на Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций», — сказала дилпомат.

Захарова также подчеркнула, что возможная атака на энергетический объект в том числе нарушает постулаты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по ядерной безопасности, сформулированные главой структуры Рафаэлем Гросси.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий ВСУ. При этом он пригласил главу агентства посетить Курскую АЭС, а также город-спутник Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию на объекте.