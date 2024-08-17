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17:23, 17 августа 2024Бывший СССР

Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС

Захарова: ВСУ начали подготовку к атаке на Курскую АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию (АЭС), что может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций», — сказала дилпомат.

Захарова также подчеркнула, что возможная атака на энергетический объект в том числе нарушает постулаты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по ядерной безопасности, сформулированные главой структуры Рафаэлем Гросси.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться из-за действий ВСУ. При этом он пригласил главу агентства посетить Курскую АЭС, а также город-спутник Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию на объекте.

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      Дарья Устьянцева
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