В «Росатоме» сообщили МАГАТЭ об ухудшении ситуации на Курской и Запорожской АЭС

Лихачев: ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться

Ситуация вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС) продолжает ухудшаться из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

«Действия ВСУ создают не только прямую угрозу для Курской и Запорожской АЭС, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности», — отметил глава госкорпорации.

При этом он пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, а также город-спутник Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию на объекте.

Ранее Лихачев обратился к МАГАТЭ, чтобы дать четкую оценку атаке ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию вечером 11 августа. Он отметил, что важно не останавливаться на констатации недопустимости ударов Киева по объекту.