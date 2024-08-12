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12:10, 12 августа 2024Бывший СССР

«Росатом» призвал МАГАТЭ дать оценку атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Гендиректор «Росатома» Лихачев призвал МАГАТЭ дать оценку атаке ВСУ на ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

Лихачев призвал МАГАТЭ дать четкую оценку атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вечером 11 августа. Он отметил, что важно не останавливаться на констатации недопустимости ударов Киева по объекту.

Представитель «Росатома» добавил, что атака ВСУ на Запорожскую АЭС расценивается Москвой как целенаправленный удар по безопасности станции.

Вечером 11 августа на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, станцию атаковал запущенный в Никополе ВСУ украинский беспилотник. В понедельник утром пожар на ЗАЭС был полностью ликвидирован.

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      Екатерина Грищенко
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