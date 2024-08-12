Возгорание градирни Запорожской АЭС полностью ликвидировали

Рогов заявил о полной ликвидации возгорания градирни Запорожской АЭС

Пожар, возникший на объекте Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вечером 11 августа ВСУ атаковали ЗАЭС. В результате удара украинского дрона произошло возгорание градирни.

Тем временем директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина сообщила, что прежде атомная станция не получала настолько серьезные повреждения.

Ситуацию прокомментировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), указав, что организацию уведомили об атаке. В агентстве также рассказали, что эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС.