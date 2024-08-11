В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ: нас уведомили об атаке на Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили, что получили уведомление об атаке на объекты охладительной системы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

Там также рассказали, что эксперты организации шали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. Там обещали позднее ознакомиться с последствиями произошедшего, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сразу после атаки удивилась тому, что в МАГАТЭ никак не отреагировали на произошедшее. Она также обвинила украинские власти в ядерном терроризме.

Ранее Яшина поведала, что в результате атаки украинского дрона станция впервые получила столько серьезные повреждения.