Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 11 августа 2024Мир

В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ: нас уведомили об атаке на Запорожскую АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В МАГАТЭ сообщили, что получили уведомление об атаке на объекты охладительной системы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

Там также рассказали, что эксперты организации шали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. Там обещали позднее ознакомиться с последствиями произошедшего, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сразу после атаки удивилась тому, что в МАГАТЭ никак не отреагировали на произошедшее. Она также обвинила украинские власти в ядерном терроризме.

Ранее Яшина поведала, что в результате атаки украинского дрона станция впервые получила столько серьезные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор сообщил о возгорании на объекте Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил о росте информационных диверсий против России

      Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

      В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

      ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

      На Запорожской АЭС сообщили о впервые полученных серьезных повреждениях

      Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

      Россия указала на отсутствие реакции МАГАТЭ на возгорание на объекте ЗАЭС

      На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

      В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше