На Запорожской АЭС сообщили о впервые полученных серьезных повреждениях

Директор по коммуникациям ЗАЭС: станция впервые получила серьезные повреждения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые получила настолько серьезные повреждения после атаки украинского дрона. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьезные повреждения в результате удара ВСУ», — поведала она.

ЗАЭС была атакована украинским дроном вечером 11 августа, в результате произошло возгорание на объекте охладительных систем.

Предполагается, что беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области. В настоящее время город находится под контролем украинской администрации.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме.