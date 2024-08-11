Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

Рогов: ударивший по ЗАЭС беспилотник ВСУ был запущен из Днепропетровской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавший Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), был запущен из Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Позднее в сети появились кадры пожара на объекте атомной электростанции. Их опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на данный момент показатели по радиации в норме.

МИД России, комментируя случившееся, обвинил Киев в ядерном терроризме. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также указала на отсутствие реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси.