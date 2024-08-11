Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 11 августа 2024Бывший СССР

Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

Рогов: ударивший по ЗАЭС беспилотник ВСУ был запущен из Днепропетровской области
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавший Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), был запущен из Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Позднее в сети появились кадры пожара на объекте атомной электростанции. Их опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на данный момент показатели по радиации в норме.

МИД России, комментируя случившееся, обвинил Киев в ядерном терроризме. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также указала на отсутствие реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор сообщил о возгорании на объекте Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил о росте информационных диверсий против России

      Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

      В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

      ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

      На Запорожской АЭС сообщили о впервые полученных серьезных повреждениях

      Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

      Россия указала на отсутствие реакции МАГАТЭ на возгорание на объекте ЗАЭС

      На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

      В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше