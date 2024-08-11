Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 11 августа 2024Бывший СССР

Возгорание на объекте Запорожской АЭС попало на видео

Зеленский опубликовал видео пожара на объекте Запорожской АЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Возгорание охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) попало на видео. Кадры пожара на объекте ЗАЭС опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время показатели по радиации в норме. По мнению украинского лидера, только «украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Он отметил, что все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии холодного останова, угрозы парового взрыва и иных последствий нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Губернатор сообщил о возгорании на объекте Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил о росте информационных диверсий против России

      Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

      В МАГАТЭ отреагировали на атаку на Запорожскую АЭС

      ХАМАС призвало принять план Байдена по остановке огня в Газе

      На Запорожской АЭС сообщили о впервые полученных серьезных повреждениях

      Появились подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

      Россия указала на отсутствие реакции МАГАТЭ на возгорание на объекте ЗАЭС

      На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

      В Германии отреагировали на «катастрофический взрыв» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше