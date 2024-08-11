Возгорание на объекте Запорожской АЭС попало на видео

Зеленский опубликовал видео пожара на объекте Запорожской АЭС

Возгорание охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) попало на видео. Кадры пожара на объекте ЗАЭС опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время показатели по радиации в норме. По мнению украинского лидера, только «украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Он отметил, что все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии холодного останова, угрозы парового взрыва и иных последствий нет.