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23:01, 11 августа 2024Мир

Россия указала на отсутствие реакции МАГАТЭ на возгорание на объекте ЗАЭС

Захарова заявила об отсутствии реакции МАГАТЭ после обстрела ВСУ Энергодара
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его главы Рафаэля Гросси на обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», — спросила она.

В результате обстрела Энергодара произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что произошедшее никак не угрожает ни станции, ни людям.

Ранее МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС наблюдается сложная ситуация с физической и ядерной безопасностью. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что проводить техобслуживание АЭС особенно тяжело во время боевых действий.

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      Марина Совина
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