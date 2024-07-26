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15:29, 26 июля 2024Бывший СССР

МАГАТЭ заявило о сложной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС сложная

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наблюдается сложная ситуация с физической и ядерной безопасностью. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

В агентстве также заявили, что крайне сложной остается ситуация с обеспечением надлежащего технического обслуживания ключевых систем безопасности и другого жизненно важного оборудования. При этом эксперты МАГАТЭ, наблюдавшие в последние дни за текущими работами на станции, не сообщили о каких-либо проблемах с безопасностью.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что проводить техническое обслуживание атомных электростанций особенно тяжело во время военных действий. «Но если не делать это регулярно и комплексно, то в будущем риск ядерной аварии может возрасти еще больше», — заключил он.

Ранее Россия призвала Украину прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба. Так в Москве прокомментировали принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции с требованием к России вывести войска с территории ЗАЭС.

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      Илья Таксюр
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