Москва призвала Киев прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба

Захарова: Россия призывает Украину прекратить толкать человечество к катастрофе

Россия призывает Украину и страны Запада прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Призываем режим [Владимира] Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба», — отметила дипломат.

Так представитель внешнеполитического ведомства России прокомментировала принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции с требованием к Москве вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Документ был поддержан 99 из 192 государствами.

Захарова добавила, что Москва готова и дальше принимать необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов. В их числе дипломат назвала ЗАЭС и другие станции, находящиеся на российской территории.