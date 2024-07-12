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19:45, 12 июля 2024Бывший СССР

Москва призвала Киев прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба

Захарова: Россия призывает Украину прекратить толкать человечество к катастрофе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия призывает Украину и страны Запада прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Призываем режим [Владимира] Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба», — отметила дипломат.

Так представитель внешнеполитического ведомства России прокомментировала принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции с требованием к Москве вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Документ был поддержан 99 из 192 государствами.

Захарова добавила, что Москва готова и дальше принимать необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов. В их числе дипломат назвала ЗАЭС и другие станции, находящиеся на российской территории.

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      Екатерина Грищенко
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