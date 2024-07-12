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02:11, 12 июля 2024Мир

ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской АЭС

ГА ООН приняла резолюцию с требованием к РФ вывести войска с ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

За документ проголосовали 99 из 192 стран. Россия выступила против. Зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию политизированной.

В резолюции требуется вывести со станции не только военных, но и другой несанкционированный персонал, а также вернуть ЗАЭС под «полный контроль суверенных и компетентных органов Украины».

Вместе с этим в документе призывают России вывести войска с территории Украины в ее международно признанных границах и ликвидировать противопехотные мины, установленные по периметру ЗАЭС.

На заседании Генассамблеи Полянский показал обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшего Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля. «Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал дипломат.

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      Сергей Грехов
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