Полянский показал в ООН обломки БПЛА, атаковавшего ЗАЭС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Генассамблеи международной организации обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшего Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал дипломат.

После этого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с территории атомной станции и передать ее под контроль Украины. Документ одобрили представители 99 стран, 60 воздержались. Девять высказались против, это Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

Резолюция не имеет юридически обязывающей силы. Полянский назвал ее политизированной, подчеркнув, что она «играет на руку западной партии войны».

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции «Луч» в городе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Об этом 5 июля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки в регионе начались перебои с энергоснабжением.