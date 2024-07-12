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01:53, 12 июля 2024Мир

Российский дипломат показал в ООН обломки атаковавшего ЗАЭС беспилотника ВСУ

Полянский показал в ООН обломки БПЛА, атаковавшего ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Генассамблеи международной организации обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшего Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал дипломат.

После этого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с территории атомной станции и передать ее под контроль Украины. Документ одобрили представители 99 стран, 60 воздержались. Девять высказались против, это Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

Резолюция не имеет юридически обязывающей силы. Полянский назвал ее политизированной, подчеркнув, что она «играет на руку западной партии войны».

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции «Луч» в городе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Об этом 5 июля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки в регионе начались перебои с энергоснабжением.

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      Марина Совина
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