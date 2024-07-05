Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 5 июля 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по еще одной подстанции у Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ ударили по подстанции «Луч» в Энергодаре у Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Луч» в городе Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, подстанцию атаковали при помощи артиллерии.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате атаки в регионе начались перебои с энергоснабжением.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Криминального авторитета из отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Зачем его туда позвали?

      Российские резервы за рубежом уменьшились

      Полицейский сел на пять лет за незаконную миграцию 588 иностранцев в России

      Супругам со стажем в одном городе России выплатят десятки тысяч рублей

      Министр иностранных дел Армении обсудил с конгрессменами США диалог Еревана и Вашингтона

      Переговоры Путина и Орбана завершились

      22-летняя женщина добровольно рассталась с жизнью из-за фото в храме

      Станцевавшую под российскую песню блогершу привлекли к ответственности на Украине

      Президент Турции возмутился дисквалификацией футболиста на Евро‑2024

      В России модифицируют беспилотное «Зубило»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше