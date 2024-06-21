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20:27, 21 июня 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, поврежден трансформатор

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Об этом сообщает администрация города в Telegram.

В результате удара украинских войск поврежден трансформатор. «Специалисты работают над устранением проблемы», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

20 июня глава города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал, что выведенную из строя подстанцию «Луч» атаковали четыре дрона ВСУ. По его словам, подстанция полностью сгорела и не подлежит восстановлению.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что активизация атак ВСУ на Энергодар является следствием «саммита мира» в Швейцарии.

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      Варвара Кошечкина
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