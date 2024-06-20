Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:16, 20 июня 2024Бывший СССР

МИД назвал следствием «саммита мира» активизацию атак ВСУ на Энергодар

МИД РФ назвал следствием саммита по Украине активизацию атак ВСУ на Энергодар

Фото: Alina Smutko / Reuters

Активизация атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар является следствием «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Практически еженедельно мы фиксируем от 100 до 200 прилетов беспилотников, которые летят по Энергодару, по Запорожской области», — сказал он.

Мирошник допустил, что такие события стали следствием швейцарской конференции. Как он отметил, одна из тем, связанная с радиационной безопасностью, будет продвигаться. По его словам, следует ожидать цепочки: украинская провокация, ее распространение в медиа, а затем вынесение в виде какого-то вопроса на заседание.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на уничтоженную ВСУ подстанцию «Луч» в Энергодаре. Представители МАГАТЭ проинспектировали состояние энергетического объекта, через который от Запорожской атомной электростанции (АЭС) ранее был запитан город.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

      Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

      Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

      США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

      На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

      Россия решила одновременно строить подлодки проектов 636 и 677

      Белоруска попала в плен к россиянину на Бали и подверглась групповому изнасилованию

      Сборная Сербии на последней минуте спаслась от поражения в матче со Словенией на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше