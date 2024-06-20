МИД назвал следствием «саммита мира» активизацию атак ВСУ на Энергодар

МИД РФ назвал следствием саммита по Украине активизацию атак ВСУ на Энергодар

Активизация атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар является следствием «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Практически еженедельно мы фиксируем от 100 до 200 прилетов беспилотников, которые летят по Энергодару, по Запорожской области», — сказал он.

Мирошник допустил, что такие события стали следствием швейцарской конференции. Как он отметил, одна из тем, связанная с радиационной безопасностью, будет продвигаться. По его словам, следует ожидать цепочки: украинская провокация, ее распространение в медиа, а затем вынесение в виде какого-то вопроса на заседание.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на уничтоженную ВСУ подстанцию «Луч» в Энергодаре. Представители МАГАТЭ проинспектировали состояние энергетического объекта, через который от Запорожской атомной электростанции (АЭС) ранее был запитан город.