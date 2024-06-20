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12:18, 20 июня 2024Бывший СССР

Представители МАГАТЭ осмотрели уничтоженную ВСУ подстанцию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ осмотрела уничтоженную ВСУ подстанцию Запорожской АЭС «Луч»

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на уничтоженную Вооруженными силам Украины (ВСУ) подстанцию «Луч» в Энергодаре. Представители организации проинспектировали состояние энергетического объекта, через который от Запорожской атомной электростанции (АЭС) ранее был запитан город Энергодар, передает ТАСС.

«На подстанцию "Луч" приезжали представители МАГАТЭ и ознакомились с последствиями прилета», — приводится в публикации слова директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной.

О результатах проверки не сообщается.

Атака по подстанции была совершена 19 июня. По словам Яшиной, в ходе последнего удара дронами, ВСУ полностью уничтожили объект энергетической инфраструктуры.

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      Глеб Палехов
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