Представители МАГАТЭ осмотрели уничтоженную ВСУ подстанцию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ осмотрела уничтоженную ВСУ подстанцию Запорожской АЭС «Луч»

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на уничтоженную Вооруженными силам Украины (ВСУ) подстанцию «Луч» в Энергодаре. Представители организации проинспектировали состояние энергетического объекта, через который от Запорожской атомной электростанции (АЭС) ранее был запитан город Энергодар, передает ТАСС.

«На подстанцию "Луч" приезжали представители МАГАТЭ и ознакомились с последствиями прилета», — приводится в публикации слова директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгении Яшиной.

О результатах проверки не сообщается.

Атака по подстанции была совершена 19 июня. По словам Яшиной, в ходе последнего удара дронами, ВСУ полностью уничтожили объект энергетической инфраструктуры.