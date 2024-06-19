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22:30, 19 июня 2024Бывший СССР

ВСУ уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре

Украинские военные полностью уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Энергодар подстанция «Луч», атакованная ранее ВСУ, полностью уничтожена. Об этом рассказала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Подстанция полностью разбита БПЛА», — отметила она.

Ранее стало известно, что в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских дронов на подстанцию «Луч». Позже электричество вернули. Уточнялось, что город запитали от находящейся рядом Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали интенсивный артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области после того, как нанесли удар по городу при помощи беспилотных летательных аппаратов. Изначально в городе было зафиксировано три прилета. В настоящее время их количество увеличилось до семи.

8 июня ВСУ из артиллерии обстреляли Энергодар. Как сообщалось, был выпущен один снаряд в район администрации.

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      Марина Совина
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