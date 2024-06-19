ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерийских орудий

Рогов: ВСУ после атаки БПЛА на Энергодар начали артиллерийский обстрел города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали интенсивный артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области после того, как нанесли удар по городу при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, изначально в городе было зафиксировано три прилета. В настоящее время их количество увеличилось до семи.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что ВСУ отказываются прекращать огонь для эвакуации мирного населения. По его словам, в области сохраняется опасная оперативная обстановка, а мирные жители региона вынуждены днями и неделями прятаться в подвалах без еды и воды.