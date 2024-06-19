В Харьковской ВГА заявили об отказе ВСУ прекращать огонь для эвакуации населения

Лисняк: ВСУ отказываются прекратить огонь для эвакуации людей на Харьковщине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются прекращать огонь для эвакуации мирного населения Харьковской области. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины используют все имеющиеся средства для уничтожения населенных пунктов вместе с гражданскими лицами, которые не могут эвакуироваться на территорию Российской Федерации. Украинская сторона не рассматривает ни один вариант прекращения огня для вывода гражданского населения из опасных зон», — заявил Лисняк.

По его словам, в Харьковской области сохраняется опасная оперативная обстановка, а мирные жители региона вынуждены днями и неделями прятаться в подвалах без еды и воды.

Он добавил, что украинская армия наносит удары по мирным жителям с помощью дронов для устрашения и создания гуманитарной катастрофы.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области. По его словам, в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, ВСУ перебросили все резервы под Харьков, но понесли большие потери.

