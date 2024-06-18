В США рассказали о провале ВСУ под Харьковом

Риттер: контрнаступление ВСУ под Харьковом привело к огромным потерям

Украинские войска потерпели провал в ходе контрнаступления в Харьковской области. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили все резервы под Харьков, но понесли большие потери. «Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли мясорубке», — отметил Риттер.

Он пояснил, что Украина стремилась продемонстрировать успехи, чтобы оправдать ожидания властей США перед президентскими выборами в стране. По мнению экс-разведчика, Киеву также придется повторить что-то подобное перед саммитом НАТО.

Ранее народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что Кабмин Украины лишил части финансирования два региона ради создания укреплений в Харьковской области. По его словам, власти перераспределили 5,8 миллиона долларов в регион.