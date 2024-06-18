Украина лишила финансирования два региона ради создания укреплений в Харьковской области

Кабмин Украины лишил финансирования два региона ради укреплений под Харьковом

Кабинет министров Украины лишил два региона части финансирования, перераспределив 5,8 миллиона долларов в Харьковскую область для создания там укреплений. Об этом рассказал в Telegram народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей в Харьковскую область», — сообщил нардеп.

Он отметил, что деньги пойдут на создание новых оборонительных рубежей на харьковском направлении.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. По его словам, российские войска смогли эффективно воспользоваться проблемами оборонительной системы украинской армии.