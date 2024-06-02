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03:47, 2 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении

Кривонос: отсутствие обороны на харьковском направлении привело к провалу ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. Об ошибке украинском армии он сообщил в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», — сказал он.

Кривонос призвал военное руководство украинской армии сделать из этих провалов нужные выводы.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.

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      Марина Совина
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