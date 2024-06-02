Кривонос: отсутствие обороны на харьковском направлении привело к провалу ВСУ

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. Об ошибке украинском армии он сообщил в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», — сказал он.

Кривонос призвал военное руководство украинской армии сделать из этих провалов нужные выводы.

Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.