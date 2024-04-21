В Германии заявили об отсутствии у Украины ПВО под Часовым Яром

Аналитик Bild Репке: у Украины не осталось средств ПВО под Часовым Яром

У Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром, заявил аналитик германского издания Bild Юлиан Репке. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Репке сделал такой вывод, изучив видео с места боев с российским штурмовиком Су-25. «Штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не последовало», — утверждается в канале.

Аналитик Bild назвал эти кадры драматичными и указал, что несколько месяцев назад подобное было невозможно представить. Как указал Репке, ранее считалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов. «Но, кажется, они подошли к концу. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться здесь», — констатировал он.

Ранее Репке отмечал, что система ПВО Украины практически полностью уничтожена. Аналитик заверил, что определенных частях страны еще может работать ПВО, но «90 процентов территории беззащитны перед российскими ударами».

Перед этим немецкий аналитик раскритиковал ВСУ после уничтожения двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой народной республике. Репке счел, что военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить.