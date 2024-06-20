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17:30, 20 июня 2024Бывший СССР

Глава Энергодара рассказал об атаке на подстанцию «Луч» дронами ВСУ

Глава Энергодара Сеновоз: подстанцию «Луч» атаковали четыре дрона ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава города Энергодар Запорожской области Эдуард Сеновоз рассказал, что выведенную из строя подстанцию «Луч» атаковали четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«В результате атаки четырьмя дронами была уничтожена подстанция, основной инфраструктурный объект электроподачи в городе. Поэтому на несколько часов лишились электричества и водоснабжения. В кратчайший срок были проведены работы и практически во всем городе подача электричества и воды были восстановлены», — сообщил Сеновоз.

По его словам, подстанция полностью сгорела и не подлежит восстановлению, а город на постоянной основе обеспечивается электричеством из-за переключения сети.

Сеновоз добавил, что инфраструктура города часто находится под ударами украинской армии. ВСУ, как он считает, «пытаются изыскивать слабые точки» в инфраструктуре города, нанести максимальный ущерб и посеять панику среди жителей.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что необходимо делать все возможно для защиты важных предприятий, нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и прочего.

Военный эксперт заметил, что бизнес мог бы выделить дополнительные средства на организацию службы по борьбе с дронами, по аналогии с частными охранными предприятиями. Он также добавил, что работа в этом направлении уже ведется.

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      Валентин Карант
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