Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

Военный эксперт Дандыкин предложил бизнесу принять участие в борьбе с дронами

Необходимо делать все возможно для защиты важных предприятий, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), нефтебаз и прочего, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также призвал бизнес подключиться к этой работе и выделить средства на борьбу с беспилотниками.

«НПЗ, нефтебазы становятся целями дронов, потому что это топливо. Для сельхозработ, военных нужд, других задач. Это наносит ущерб нашей экономике. Может, в масштабах страны это ощущается не так сильно, но для регионов это прилично, — заметил Дандыкин. — По этой причине нужно сделать все, чтобы защитить данные объекты. Причем, работать над задачей должны не только вооруженные силы, но и бизнес».

Военный эксперт заметил, что бизнес мог бы выделить дополнительные средства на организацию службы по борьбе с дронами, чего-то по аналогии с частными охранными предприятиями (ЧОП). Он также добавил, что работа в этом направлении уже ведется.

«У нас страна большая, но и беспилотников у Украины много, так что главная задача — защитить наиболее важные стратегические объекты», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили дроны по семи регионам России — по Адыгее, Краснодарскому краю, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областям. В Адыгее и Тамбовской области под удар попали НПЗ — там начались пожары. На Кубани беспилотник ВСУ полностью разрушил жилой дом.