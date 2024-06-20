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07:11, 20 июня 2024Россия

Украина выпустила 15 беспилотников по шести регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на четверг, 20 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 беспилотников по шести регионам России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). Шесть из них сбили над Адыгеей, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, еще по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей ситуации и данных о пострадавших там не привели.

14 июня Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников. Тогда средства ПВО сбили 87 летательных аппаратов над шестью регионами России. Так, они перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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