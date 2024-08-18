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20:47, 18 августа 2024Мир

МАГАТЭ подтвердило скорый визит своего главы на Курскую АЭС

Постпред России Ульянов: глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС довольно скоро

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о готовности главы организации Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны», — написал Ульянов.

Он также отметил, что агентство подтвердило готовность Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации. По словам российского постпреда, глава МАГАТЭ может приехать на атомную станцию «довольно скоро».

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке ВСУ к атаке на Курскую АЭС. Она призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящиеся провокации.

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      Никита Савин
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