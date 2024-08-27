Глава МАГАТЭ прибыл в Курскую область

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Курчатов в Курской области для осмотра Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Гросси сообщил, что намерен обсудить действия по оценке безопасности Курской АЭС. Глава МАГАТЭ также назвал еще одну цель своего визита — сформировать собственную, независимую точку зрения о ситуации вокруг атомной электростанции.

Он также призвал обезопасить ядерные объекты Курской АЭС. Гросси подчеркнул, что безопасность и надежность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе.