МАГАТЭ призвало обезопасить Курскую АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал обезопасить ядерные объекты Курской АЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал обезопасить ядерные объекты Курской атомной электростанции (АЭС). Его слова приводит РИА Новости.

«Безопасность и надежность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе», — сказал глава организации.

Гросси подчеркнул, что планирует «воочию увидеть обстановку и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС».

Ранее сообщалось, что Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. В МАГАТЭ указали, что целью его визита является формирование собственной независимой точки зрения о ситуации вокруг АЭС.