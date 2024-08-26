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16:27, 26 августа 2024Мир

МАГАТЭ призвало обезопасить Курскую АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал обезопасить ядерные объекты Курской АЭС

Фото: Concern Rosenergoatom / Globallookpress.com

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал обезопасить ядерные объекты Курской атомной электростанции (АЭС). Его слова приводит РИА Новости.

«Безопасность и надежность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе», — сказал глава организации.

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Гросси подчеркнул, что планирует «воочию увидеть обстановку и обсудить возможные дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности и защите Курской АЭС».

Ранее сообщалось, что Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа из-за «серьезной ситуации» на объекте. В МАГАТЭ указали, что целью его визита является формирование собственной независимой точки зрения о ситуации вокруг АЭС.

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      Виктория Кондратьева
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