Захарова заявила, что Киев пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Киев пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, которая касается атомных электростанций. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Она напомнила, что созванная на этой неделе по инициативе Украины внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ при западной поддержке рассмотрела внесенный Киевом проект резолюции «Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС».

«Парадоксальным образом на проведении данного мероприятия и на обсуждении проекта резолюции настаивала именно та страна, которая буквально накануне совершила жестокую атаку на персонал МАГАТЭ», — посетовала Захарова.

По ее словам, признавать свою вину украинская сторона не желает. Киев стремится отвлечь международное внимание от совершенного ей преступления.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил в соцсетях, что Международное агентство по атомной энергии не прекратит работу на Запорожской атомной электростанции после удара по автомобилю миссии во время ротации. Он подчеркнул, что БПЛА взорвался после столкновения с автомобилем, в результате чего не осталось никаких фрагментов, которые могли бы помочь в расследовании инцидента.

Как сообщалось, 10 декабря, около 15:00, ВСУ на подконтрольной Киеву территории нанесли серию ударов по машине с сотрудниками МАГАТЭ.