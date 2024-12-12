Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 12 декабря 2024Бывший СССР

МАГАТЭ прокомментировала удар по автомобилю миссии на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ не прекратит работу на ЗАЭС после удара по автомобилю миссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)не прекратит работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара по автомобилю миссии во время ротации. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, заявление опубликовано на странице МАГАТЭ в X.

«Мы не приостановим нашу миссию и продолжим работу там [на ЗАЭС]», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Он также отказался обвинять Россию в инциденте.

Гросси прокомментировал удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по колонне миссии ЗАЭС после проведения ротации специалистов. Он подчеркнул, что БПЛА взорвался после контакта с автомобилем, в результате чего не осталось никаких фрагментов, которые могли бы помочь в расследовании инцидента. Глава МАГАТЭ отметил, что находившиеся в машине специалисты не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это было неприятно». Шольца расстроил разговор с Путиным. Почему он захотел созвониться с ним снова?

      Российские саперы получили партию «Ярлов»

      Предсказано будущее цен на «вторичку»

      МАГАТЭ прокомментировала удар по автомобилю миссии на ЗАЭС

      Вольфович рассказал о направленной на Белоруссию агрессии НАТО

      Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

      В Москве упали продажи новостроек

      Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

      В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

      Российский школьник избил сверстника ради 15 тысяч рублей и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше