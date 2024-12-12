МАГАТЭ прокомментировала удар по автомобилю миссии на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ не прекратит работу на ЗАЭС после удара по автомобилю миссии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)не прекратит работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после удара по автомобилю миссии во время ротации. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, заявление опубликовано на странице МАГАТЭ в X.

«Мы не приостановим нашу миссию и продолжим работу там [на ЗАЭС]», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Он также отказался обвинять Россию в инциденте.

Гросси прокомментировал удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по колонне миссии ЗАЭС после проведения ротации специалистов. Он подчеркнул, что БПЛА взорвался после контакта с автомобилем, в результате чего не осталось никаких фрагментов, которые могли бы помочь в расследовании инцидента. Глава МАГАТЭ отметил, что находившиеся в машине специалисты не пострадали.