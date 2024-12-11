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11:02, 11 декабря 2024Бывший СССР

МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ

МИД России осуждает атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ при их ротации на ЗАЭС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на экспертов Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их плановой ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что 10 декабря, около 15:00, ВСУ на подконтрольной Киеву территории нанесли серию ударов по машине с сотрудниками МАГАТЭ. Кроме того, украинские военные атаковали российскую автомобильную колонну, возвращавшуюся из Каменского после доставки экспертов агентства к линии боевого соприкосновения.

«Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность. (...) Отмечаем, что действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ», — подчеркнули в МИД России.

Вечером 10 декабря директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на группу экспертов агентства под ЗАЭС. По его словам, в результате никто не пострадал, все сотрудники находятся в безопасности.

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