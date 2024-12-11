МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ

Москва осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на экспертов Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при их плановой ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что 10 декабря, около 15:00, ВСУ на подконтрольной Киеву территории нанесли серию ударов по машине с сотрудниками МАГАТЭ. Кроме того, украинские военные атаковали российскую автомобильную колонну, возвращавшуюся из Каменского после доставки экспертов агентства к линии боевого соприкосновения.
«Самым решительным образом осуждаем эти действия киевского режима, уверовавшего в свою безнаказанность. (...) Отмечаем, что действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ», — подчеркнули в МИД России.
Вечером 10 декабря директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на группу экспертов агентства под ЗАЭС. По его словам, в результате никто не пострадал, все сотрудники находятся в безопасности.