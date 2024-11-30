Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар, прозвучало не менее пяти взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Энергодар, прозвучало не менее пяти взрывов. Об атаке на город-спутник Запорожской АЭС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов», — заявил он, пообещав позже предоставить подробности.

Ранее Рогов отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не захотел спасти группировку украинских войск, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, чем обрек ее на уничтожение.