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09:36, 30 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил об отказе Зеленского спасти группировку ВСУ в Курахово

Рогов: Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово
Семен Александров (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владимир Зеленский не захотел спасти группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая остается в Курахово, чем обрек ее на уничтожение. Об отказе украинского лидера заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщил РИА Новости.

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные взяли под контроль первые высотки в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в самом населенном пункте идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки, а российские войска выбили противника из первых многоэтажек.

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