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03:13, 28 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР допустили попадание ВСУ в большой огневой мешок

Советник главы Кимаковский: ВСУ могут попасть в большой огневой мешок на юге ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) может попасть в большой «огневой мешок» на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в эфире телеканала «Звезда» советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он уточнил, что такая ситуация может сложится от границы Запорожской области до района Курахова. По словам Кимаковского, российские войска движутся от Великой Новоселки вдоль линии обороны ВСУ, в настоящее время там «очаговая оборона».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали ВСУ южнее Курахово. Он также отметил, что украинские бойцы под натиском российских войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке.

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