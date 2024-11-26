Рогов рассказал о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово

Рогов: ВС России зачищают «огневой мешок», в который южнее Курахово попали ВСУ

Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали Вооруженные силы Украины (ВСУ) южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — рассказал Рогов.

Политик также отметил большие потери ВСУ при выходе из «огневого мешка». Он объяснил, что это связано с огневым контролем Вооруженных сил (ВС) России над всеми путями отступления украинских подразделений.

Ранее Рогов сообщал о продвижении российских военных в Курахово. Он заявлял, что боевые действия ведутся в районах многоэтажной застройки.