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03:32, 26 ноября 2024Россия

Стало известно о продвижении российских войск в Курахово

Рогов: боевые действия в Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Продвижение войск Вооруженных сил России в Курахово на западе ДНР продолжается. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что за освобождение населенного пункта идут ожесточенные бои. Боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области. Это указывает на скорый провал противника по этим направлениям.

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