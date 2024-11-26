Стало известно о продвижении российских войск в Курахово

Рогов: боевые действия в Курахово перекинулись в районы многоэтажной застройки

Продвижение войск Вооруженных сил России в Курахово на западе ДНР продолжается. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что за освобождение населенного пункта идут ожесточенные бои. Боевые действия перекинулись в районы многоэтажной застройки.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области. Это указывает на скорый провал противника по этим направлениям.