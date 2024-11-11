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13:59, 11 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ предрекли скорый провал по двум направлениям

Полковник Матвийчук заявил о сложном положении ВСУ в Курской и Донецкой областях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области, что указывает на скорый провал противника по этим направлениям, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши военные взяли в котел группировку ВСУ в Курахово, они опоздали с отходом. Так что ситуация для ВСУ достаточно угрожающая, о чем говорят и западные разведки. Правда, их заявления стоит расценивать как один из штрихов в пользу увеличения военной помощи», — сказал Матвийчук.

Сложная ситуация для ВСУ, по его словам, наблюдается и в Курской области, где противник также постепенно утрачивает возможности к отступлению.

«Под Курском российские военные изолируют и уничтожают группировки ВСУ. Так что ситуация развивается по плану. Кроме того, мы уже выходим к Покровскому — это логистический и экономический центр, потеря которого будет крайне болезненной для ВСУ», — добавил полковник.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Россия подготовила 50 тысяч военных для наступления в Курской области, которое состоится в ближайшее время.

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