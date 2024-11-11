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07:26, 11 ноября 2024Россия

В США раскрыли подготовку России к наступлению в Курской области

NYT: Россия подготовила 50 тысяч военных для штурма в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия подготовила 50 тысяч военных для наступления в Курской области, которое состоится в ближайшее время. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона.

Собеседники издания подчеркнули, что подразделения были сформированы без переброски войск, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Российская армия наносит артиллерийские и ракетные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако не проводит штурм.

Параллельно с этим ряд американских военных и разведчиков пессимистично оценивает перспективы Украины. Они связывают неудачи Киева с невозможностью решить проблему дефицита в рядах армии.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Курской области остается много техники стран НАТО, используемой бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из таких кладбищ с западным вооружением российские военнослужащие показали на видео.

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