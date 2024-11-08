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20:14, 8 ноября 2024Россия

Кладбище техники НАТО в Курской области сняли на видео

Российские военные показали кладбище техники НАТО в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

На освобожденных территориях Курской области остается много техники стран НАТО, используемой бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из таких кладбищ с западным вооружением российские военнослужащие показали корреспонденту телеканала «Звезда» Владиславу Кустову.

На снятом в приграничном регионе видео журналист демонстрирует уничтоженный бронетранспортер Maxx Pro с оторванным колесом и побитыми стеклами. Кроме того, внутри все еще находятся тела экипажа. На последующих кадрах видно бронемашину МRAP американского производства, предназначенного для транспортировки личного состава. В десантном отсеке автомобиля все еще лежат недоеденные продукты, в том числе российского производства.

Как подчеркнул Кустов, бойцы Вооруженных сил России забирают технику в тыловые районы для дальнейшего изучения.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что среди техники НАТО в Курской области есть крепкие модели, например, Bradley, М113, выдерживающие два удара. По его словам, ничего специфичного в западном вооружении нет.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 8 ноября, Киев потерял на курском направлении более 30,5 тысячи военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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