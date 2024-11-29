Рогов: российские военные взяли под контроль первые высотки в Курахово в ДНР

Российские военные взяли под контроль первые высотки в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек», — рассказал он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» назвало существенным продвижение российских военных в ДНР и Харьковской области. Отмечается, что успехи российских военных также зафиксировали в районе Курахово и в самом городе.