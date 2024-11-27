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15:33, 27 ноября 2024Бывший СССР

Продвижение российских сил в ДНР и Харьковской области назвали существенным

«Страна.ua»: РФ существенно продвинулась в ДНР и Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись на некоторых направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные карты украинского аналитического проекта Deep State.

Уточняется, что продвижение сил РФ фиксируется в Желтом и соседних населенных пунктах, а также на участках фронта до кураховского направления. Кроме того, ВС России продвинулись в Курахово, где в центре сохраняется серая зона.

Помимо этого, как отмечается, российские войска смогли приблизиться к трассе на Курахово, идущей с запада. Снова зафиксировано продвижение к трассе на Великую Новоселку со стороны Богатыря. Российская армия также расширила плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Двуречной, говорится в публикации.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что военные России прорывают оборону противника в ДНР и приближаются к административным границам региона. Сроки взятия полного контроля над ДНР, по его словам, будут зависеть от обороны украинских бойцов.

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