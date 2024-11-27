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14:07, 27 ноября 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о прорыве российских военных в ДНР

Полковник Матвийчук: Россия прорывает оборону ВСУ в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российские военные прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и приближаются к административным границам, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его оценке, военным осталось преодолеть еще порядка 15-20 километров.

«Населенные пункты, о взятии которых сегодня сообщают в Минобороны, — это пункты, которые были в глубине обороны противника. Мы поочередно из забираем, расширяем свою зону. Тактическая зона обороны противника уже прорвана. Новая Ильинка, о взятии которой стало известно, — промежуточная позиция, которая позволяет расширять прорыв и выходить на административные границы», — объяснил Матвийчук.

Сроки обретения полного контроля над ДНР, по его словам, будут зависеть от обороны противника. Но, как подчеркнул полковник, российские военные постараются добиться этого в кратчайшие сроки ввиду необходимости решать другие оперативные задачи.

«Полагаю, осталось еще порядка 15-20 километров, и мы выйдем на административную границу ДНР», — заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль Новой Ильинки. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Центр».

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