Минобороны заявило о взятии Россией под контроль Новой Ильинки в ДНР

Российская армия взяла под контроль Новую Ильинку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), морской пехоты и теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Дмитрова ДНР, а также отразили 10 контратак противника.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Днем ранее ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли село Копанки Харьковской области. Также бойцы отразили пять контратак и нанесли поражение бригадам противника в районах Купянска, Сенькова, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки Харьковской области, а также Ивановки ДНР.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища. 23 ноября в населенном пункте проходила зачистка от сил противника.