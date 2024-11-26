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12:22, 26 ноября 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило в взятии под контроль села Копанки Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Копанки Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны республики в районах Купянска, Сенькова, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки Харьковской области, а также Ивановки Донецкой народной республики (ДНР). Отражены пять контратак.

В Минобороны добавили, что за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки 440 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, пять автомобилей и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Кроме того, уничтожены три полевых склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

ЖЗЛ
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