Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило в взятии под контроль села Копанки Харьковской области

Российская армия взяла под контроль село Копанки Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны республики в районах Купянска, Сенькова, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки Харьковской области, а также Ивановки Донецкой народной республики (ДНР). Отражены пять контратак.

В Минобороны добавили, что за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки 440 военнослужащих, танк, боевую бронемашину, пять автомобилей и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Кроме того, уничтожены три полевых склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».