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17:05, 23 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о переходе села Берестки под контроль ВС России

Рогов: ВС России выбили ВСУ из села Берестки близ Курахово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — рассказал Рогов. Он добавил, что в настоящий момент происходит зачистка села от ВСУ.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что ВС России продвинулись в Торецке и Курахово, а также возле Селидово в Донецкой народной республике. Также сообщается о взятии российскими войсками населенного пункта Дальнее на кураховском направлении.

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