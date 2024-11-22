На Украине заявили о продвижении ВС России в Торецке и Курахово

DeepState: ВС России продвинулись в Торецке и Курахово, а также возле Селидово

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Торецке и Курахово, а также возле Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState заявил о продвижении ВС России в черте Курахово и Торецка в ДНР. Также сообщается о взятии российскими войсками населенного пункта Дальнее на кураховском направлении.

Также аналитики отметили продвижение ВС России к западу от Селидово на покровском направлении. На южнодонецком направлении зафиксировано успешное наступление российских военных в сторону Великой Новоселки, а также в районе населенного пункта Трудовое.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк заявил о близкой к критической ситуации на подконтрольной ВСУ части Купянска. Он уточнил, что в городе остаются около четырех тысяч мирных граждан.