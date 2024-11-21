Стало известно о близкой к критической ситуации на подконтрольной ВСУ части Купянска

Лисняк: ситуация на подконтрольной ВСУ части Купянска близка к критической

Гуманитарная ситуация на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Купянска близка к критической. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в городе остаются около четырех тысяч мирных граждан.

Лисняк также раскрыл планы Киева после взятия Купянска российскими военными. По его словам, Украина хочет забросить на территорию города отряд диверсантов.

Ранее стало известно об успехах Вооруженных сил (ВС) России в Купянске и его окрестностях. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, российские военные расширили зону контроля северо-восточнее железнодорожной станции Заосколье.